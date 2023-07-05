8 комментариев

Килиан, как и остальные гости, был в белых цветах «Реала».

Вечеринка была организована в честь бизнесмена Марка Рубина, известно тем, что начав с продажи семян, он к 40 годам стал долларовым миллиардером.

На данный момент он является генеральным директором Fanatics, ведущего в мире поставщика лицензированных спортивных товаров; и исполнительным председателем Rue Gilt Groupe, ведущей портфельной компании электронной коммерции по низким ценам, в которую входят RueLaLa.com, Gilt.com и ShopPremiumOutlets.com

По количеству звездных гостей праздник можно с уверенностью назвать главной вечеринкой года.