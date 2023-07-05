ПСЖ
Блог

Мбаппе посетил вечеринку года в США: на ней были почти все звезды Голливуда и заокеанского спорта от Джеймса Хардена до Лео Ди Каприо🔥🔥🔥

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
НБА НБА
Джеймс Харден Джеймс Харден
Том Брэди Том Брэди
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Футбол Футбол

Килиан, как и остальные гости, был в белых цветах «Реала».

Вечеринка была организована в честь бизнесмена Марка Рубина, известно тем, что начав с продажи семян, он к 40 годам стал долларовым миллиардером.

На данный момент он является генеральным директором Fanatics, ведущего в мире поставщика лицензированных спортивных товаров; и исполнительным председателем Rue Gilt Groupe, ведущей портфельной компании электронной коммерции по низким ценам, в которую входят RueLaLa.com, Gilt.com и ShopPremiumOutlets.com

По количеству звездных гостей праздник можно с уверенностью назвать главной вечеринкой года.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Испанский стыд, уберите эту фотографию!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
сборище латентных
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Сын м*миной подруги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Причем здесь Реал Мадрид ??? Федоров за*бал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хазяин
кайф когда на фотках узнал только Хардена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
скажите кто-нибудь, что Эмбиду не нужно больше за статуэтку отрабатывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хазяин
Ответ Traxyla
Причем здесь Реал Мадрид ??? Федоров за*бал
они в белом, ты не понимаешь намек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий