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Гальтье задержан полицией, Энрике странно ведет себя в соцсетях. А ведь скоро «ПСЖ» проведет свой первый матч в рамках предсезонки

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На официальном сайте «ПСЖ» появился анонс ближайшего товарищеского матча. В рамках предсезонной подготовки 21 июля парижане сыграют за Гавром, а затем отправятся в тур по Японии.

При этом формально команду все еще возглавляет Гальтье, который на днях был задержан полицией  из-за обвинений в дискриминации. Кристоф предстанет перед судом 15 декабря, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Для «ПСЖ» это стало сюрпризом, утверждает RMC Sport. Клуб не успел расторгнуть с марсельцем контракт, потому назначение нового тренера, которым почти наверняка станет Луис Энрике, задерживается.

Тем временем испанский специалист странно ведет себя в соцсетях. Поклонники парижан заметили, что Энрике подписался на аккаунт клуба в соцсетях.

Не прошло и часа, как тренер отменил подписку.

«ПСЖ» стоит скорее решить проблему тренерской позиции. Первый матч предсезонки уже близко, к тому же, столичный клуб уже начал работать на трансферном рынке.

Когда парижане определятся с новым тренером? Уверены ли вы в том, что команду возглавит Энрике?

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