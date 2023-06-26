Французское издание L’Equipe сообщило, что Симонс не собирается возвращаться в «ПСЖ». Игрок не уверен, что в столице Франции он будет регулярно выходить на поле.

Но у Фабрицио Романо информация другая. Инсайдер написал в соцсетях:

«Хави Симонс до сих пор не принял решения о своем будущем, несмотря на сообщения о том, что он отказался от перехода в «ПСЖ».

Сперва он получит более подробную информацию о проекте «ПСЖ», а затем примет окончательное решение. «ПСВ» надеется продлить соглашение.

Пункт о выкупе для «ПСЖ» составит 6 млн евро. Решение находится в руках игрока».

По данным L’Equipe, за Симонса парижане заплатят 6 млн евро. Источник добавляет, что в данный момент главным претендентом на трансфер юноши является «Арсенал».

В прошлом сезоне Эредивизи Хави стал вторым бомбардиром чемпионата: за 34 матча он забил 18 голов и отдал 8 ассистов.

Где в итоге окажется юноша? Может, останется в Голландии?