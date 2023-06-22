22+12 за «ПСВ».

По словам Фабрицио Романо, «ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса, но это обойдется им всего в 6 миллионов евро.

«Конечно, «ПСЖ» хочет выкупить Хави Симонса – это требует всего €6 млн. Было бы безумием не сделать это.

Но только Хави может решить, что произойдет у него в будущем. Это будет зависеть от гарантий и проекта.

Пункт может быть активирован только в июле, с 1 по 31 число. «МЮ», «Арсенал», «Брайтон», «Тоттенхэм», «Боруссия Д» и «Лейпциг» также интересуются футболистом», – заявил Романо.

Хави Симонс провел отличный сезон в «ПСВ», забив 22 мяча и отдав 12 голевых передач в 48 матчах.