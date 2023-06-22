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🔥 «ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса. 20-летний голландец стал открытием сезона Эредивизи, а в прошлом году бесплатно покинул Париж

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Фабрицио Романо
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22+12 за «ПСВ».

По словам Фабрицио Романо, «ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса, но это обойдется им всего в 6 миллионов евро.

«Конечно, «ПСЖ» хочет выкупить Хави Симонса – это требует всего €6 млн. Было бы безумием не сделать это.

Милан

Но только Хави может решить, что произойдет у него в будущем. Это будет зависеть от гарантий и проекта.

Пункт может быть активирован только в июле, с 1 по 31 число. «МЮ», «Арсенал», «Брайтон», «Тоттенхэм», «Боруссия Д» и «Лейпциг» также интересуются футболистом», – заявил Романо.

Хави Симонс провел отличный сезон в «ПСВ», забив 22 мяча и отдав 12 голевых передач в 48 матчах.

3 комментария

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Kanonir152
В Арсенал было бы отлично. Он может играть и АПЗ и вингера с любой из сторон. Сезон выдал мощнейший.
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Тюменский медвежонок
Ответ Bolvan
Статистика фантастическая 22+12
для чемпионата Нидерландов, это не "фантастическая" статистика, там даже Булыкин цифры хорошие набил
+1
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Bolvan
Статистика фантастическая 22+12
0
0
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