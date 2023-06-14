Гальтье официально все еще является главным тренером «ПСЖ», хотя французские СМИ сообщили, что клуб расстался с марсельцем и ищет ему замену.

Сообщалось, что парижане охотятся за Нагельсманном, но по данным L’Equipe, переговоры между клубом и немцем не увенчались успехом. В Париж Юлиан не переберется.

Ранее стало известно, что от должности главного тренера «ПСЖ» отказался и Зинедин Зидан. По информации журналиста Маттео Моретто, новым фаворитом в борьбе за тренерское кресло парижан стал Тиаго Мотта.

Фанатов столичного клуба беспокоит затянувшийся процесс смены тренера. Они делятся мнением в соцсетях:

💭 «Помимо отказа Нагельсманна меня смущает то, что Гальтье официально еще не уволен. Еще и Аль-Хелайфи взялся за спортивную составляющую клуба. Короче говоря, в этом клубе ничего не меняется. Мотта не подходит нам, я считаю. Когда команда начнет работать с новым тренером? А когда клуб будет покупать футболистов для нового тренера? Все это ужасно».

💭 «Жаль, что Нагельсманн не пришел к нам, я бы хотел посмотреть, насколько он компетентен. Но ладно, можно найти тренера получше, вопрос в том, сколько на это уйдет времени. Трансферное окно уже открыто».

💭 «Я вчера слушал разную аналитику о Нагельсманне, вспомнил, как нас уничтожила его «Бавария», и уже мечтал о том, как Юлиан возглавит «ПСЖ». Новость о его отказе меня очень расстроила. Зидан, Нагельсманн, а руководство «ПСЖ» не думает, почему все нам отказывают?»

💭 «А вдруг завтра объявят, что Гальтье остается еще на сезон? Ну, может, это и логично. Гальтье уже знает команду, ему не придется тратить время на адаптацию».

💭 «Я так от этого устал! Клянусь, если до конца июня «ПСЖ» не найдет тренера, то лучше оставить Гальтье. Потому что новому тренеру будет уже некогда осуществлять необходимые ему трансферы. Сейчас все затянется, и Гальтье не получит игроков, которые ему нужны. Тогда нас будет ждать еще один ужасный сезон».

💭 «Я определенно хочу знать причины, по которым мы не смогли договориться с Нагельсманном. Мы не хотели платить «Баварии»? Нагельсманн считает, что в «ПСЖ» царит слишком большой беспорядок? Были ли у него какие-то спортивные условия, которые клуб не мог осуществить? Я хочу знать. Мы хотим знать!»

💭 «Правильно понимаю, сейчас «ПСЖ» работает на трансферном рынке без тренера? А тогда на основании чего клуб выбирает новых игроков? Полнейшее безумие».

Как думаете, почему Нагельсманн и «ПСЖ» не смогли договориться? Кто будет тренировать парижан в грядущем сезоне?