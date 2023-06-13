Мбаппе уже заявил, что намерен остаться в Париже до конца своего контракта с клубом. Но его коллег продолжают спрашивать о будущем нападающего.

На этот вопрос пришлось отвечать и капитану «ПСЖ», который сейчас находится в расположении сборной Бразилии.

Маркиньос считает, что подобных вопросов не должно даже возникать:

«Если Мбаппе хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Он гений, чистый талант, лидер «ПСЖ». Каждое лето его имя появляется в прессе, но он игрок «ПСЖ». Для наших амбиций по завоеванию титулов важно, чтобы в команде был такой футболист, как Килиан. Я ничего не знаю о «Мадриде». Не знаю ни о каких переговорах, которые ведет он, ни о тех, которые ведет «Мадрид». Я вижу Килиана счастливым, очень счастливым. Команда хочет, чтобы он остался».

Капитан решил говорить от имени всей команды. Если верить словам самого Мбаппе, он останется в Париже еще как минимум на сезон.

Но точно ли всех игроков «ПСЖ» это обрадует?