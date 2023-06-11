Гальтье проработал в «ПСЖ» год, стал чемпионом страны и, похоже, вот-вот покинет клуб.

Пока парижане официально не сообщили об увольнении Кристофа, но, по данным Le Parisien, Кампуш уже сообщил тренеру, что в следующем сезоне его место займет другой специалист. Источник добавляет, что Зидан отказался от предложения возглавить столичную команду, хотя у Фабрицио Романо информация другая.

По данным Foot Mercato, теперь катарский шейх нацелился на Нагельсманна, в чей тренерский штаб может войти Тьерри Анри.

По данным Gazzetta dello Sport, в случае неудачи с подписанием Юлиана «ПСЖ» может пригласить в клуб Аллегри.

Массимилиано и его «Ювентус» оказались в непростой ситуации: «бьянконери» заняли седьмое место в Серии А после снятия 10 очков из-за фиктивного прироста капитала. Команда впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Но при этом Маурицио Сканавино, гендиректор туринцев, заявил, что Аллегри останется в команде. Контракт «Юве» и Массимилиано рассчитан до 2025 года.

Gazzetta dello Sport сообщает, что итальянцем интересуется несколько клубов из Саудовской Аравии. Но «ПСЖ», по данным источникам, готов вступить в переговоры с Массимилиано, если клубу не удастся подписать контракт с Нагельсманном.

Сперва стоит дождаться, когда «ПСЖ» прояснит ситуацию с Гальтье. А вдруг Кристоф все же останется в Париже?