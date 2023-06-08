ПСЖ
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Во Франции пишут, что Зидан отклонил предложение «ПСЖ». Но у Фабрицио Романо совершенно другая информация

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Футбол Футбол

Французское издание Le Parisien скинуло на поклонников «ПСЖ» сразу несколько информационных бомб.

По данным журналистов, клуб решил уволить Гальтье после года работы с командой. Более того, руководство парижан предложило Зидану сменить Кристофа на посту главного тренера, но Зинедин ответил отказом, утверждает Le Parisien.

А вот у Фабрицио Романо, известного достоверными инсайдами, информация совершенно другая. По данным итальянца, столичный клуб с экс-тренером «Реала» вообще не связывался:

«Окружение Зинедина Зидана опровергло какие-либо контакты с «Пари Сен-Жермен», ранее появились новости о том, что Зизу отказался от работы тренером в клубе.

Никаких контактов клуба с Зиданом не было, сообщило его окружение RMC Sport».

Ну и кому верить?

1 комментарий

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di Malkovich
"Текст сочинили, звучит вроде круто
Институт культуры, этому учат в институтах
Слово за слово, бац и готово
Кончилась пластинка, давай поставим снова" (ц)
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