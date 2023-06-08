Во Франции пишут, что Зидан отклонил предложение «ПСЖ». Но у Фабрицио Романо совершенно другая информация
Французское издание Le Parisien скинуло на поклонников «ПСЖ» сразу несколько информационных бомб.
По данным журналистов, клуб решил уволить Гальтье после года работы с командой. Более того, руководство парижан предложило Зидану сменить Кристофа на посту главного тренера, но Зинедин ответил отказом, утверждает Le Parisien.
А вот у Фабрицио Романо, известного достоверными инсайдами, информация совершенно другая. По данным итальянца, столичный клуб с экс-тренером «Реала» вообще не связывался:
«Окружение Зинедина Зидана опровергло какие-либо контакты с «Пари Сен-Жермен», ранее появились новости о том, что Зизу отказался от работы тренером в клубе.
Никаких контактов клуба с Зиданом не было, сообщило его окружение RMC Sport».
Ну и кому верить?
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