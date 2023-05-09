ПСЖ
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🤩😲🤩 Похоже, что «ПСЖ» нашел замену Месси и Неймару. Это восходящая звезда АПЛ, которую отказались продавать в январе

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На перспективу!

Согласно отчету Daily Mail, «ПСЖ» нацелился на подписание полузащитника «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе. Парижский клуб ищет свежие лица и считает, что молодой француз будет идеальным вариантом для них.

Олисе называют крайним вариантом, которым воспользуются в случае ухода Месси или Неймара. Клуб ищет перспективную замену Лионелю, который, скорее всего, летом уйдет из команды. Помимо этого «ПСЖ» нужна замена Неймару.

Michael Olise plays starring role as Crystal Palace come from behind to win at Millwall FC – Eurosport

Английское издание утверждает, что Олисе находится в шорт-листе «ПСЖ» с января, но они не смогли подписать его в зимнее окно.

«Кристал Пэлас» не заинтересован в продаже молодежи, так как нападающий Уилфрид Заа находится в шаге от ухода из клуба. Руководство хочет, чтобы француз остался и стал частью их атаки в ближайшие сезоны, поэтому не спешат продавать футболиста.

В этом сезоне АПЛ Олисе забил два мяча и отдал девять голевых передач.

9 комментариев

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siragh@yandex.ru
«Достойная» замена Неймару и Месси😆😆😆😆😆😆,а че не Соболев?
+24
-1
+23
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Coongur
Ответ siragh@yandex.ru
«Достойная» замена Неймару и Месси😆😆😆😆😆😆,а че не Соболев?
Соболев заменит Холланда в МС
+14
0
+14
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Джамал Арипов
Ну да замена Месси 2 гола 9 ассистов да его ультрас закапают . За Мессины 15 - 15 его обоср.. и ещё мать не пожалели.
+10
-1
+9
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прощай Роналду
Лучше Камбэкбек Разорвалова из Астана Сити)
+1
0
+1
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TravenS
Ответ Джамал Арипов
Ну да замена Месси 2 гола 9 ассистов да его ультрас закапают . За Мессины 15 - 15 его обоср.. и ещё мать не пожалели.
Ну он всё же за Кристал играет, в середнячках не так просто иметь хорошую статистику. Тут надо смотреть конкретно на игру и его возможности
+1
-1
0
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Джамал Арипов
Ответ Яна Рябова
Условно чел играет за 3 ляма в год, а месси за 40, чуешь разницу? Еще этл КП а не сити или ливер. Да и сопы не аяччо с брестом.
Мне платят меньше я буду забивать мало , так чтоли.
+1
-1
0
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прощай Роналду
Ответ Яна Рябова
Условно чел играет за 3 ляма в год, а месси за 40, чуешь разницу? Еще этл КП а не сити или ливер. Да и сопы не аяччо с брестом.
Они получают столько сколько предлагают, зп на игру не влияет
0
0
0
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CopaAmerica
Ответ Яна Рябова
Условно чел играет за 3 ляма в год, а месси за 40, чуешь разницу? Еще этл КП а не сити или ливер. Да и сопы не аяччо с брестом.
по вашей логике надо купить 3х игроков уровня олисе и все будет в шоколаде, в беллингема можно заменить купив полсостава марселя
0
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