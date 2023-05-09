9 комментариев

На перспективу!

Согласно отчету Daily Mail, «ПСЖ» нацелился на подписание полузащитника «Кристал Пэлас» Мишеля Олисе. Парижский клуб ищет свежие лица и считает, что молодой француз будет идеальным вариантом для них.

Олисе называют крайним вариантом, которым воспользуются в случае ухода Месси или Неймара. Клуб ищет перспективную замену Лионелю, который, скорее всего, летом уйдет из команды. Помимо этого «ПСЖ» нужна замена Неймару.

Английское издание утверждает, что Олисе находится в шорт-листе «ПСЖ» с января, но они не смогли подписать его в зимнее окно.

«Кристал Пэлас» не заинтересован в продаже молодежи, так как нападающий Уилфрид Заа находится в шаге от ухода из клуба. Руководство хочет, чтобы француз остался и стал частью их атаки в ближайшие сезоны, поэтому не спешат продавать футболиста.

В этом сезоне АПЛ Олисе забил два мяча и отдал девять голевых передач.