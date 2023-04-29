В 33-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома уступил «Лорьяну» со счетом 1:3. Единственный гол парижан на свой счет записал Мбаппе. Мяч Килиана смело можно вносить в список самых курьезных голов чемпионата Франции.

С трибун за игрой следили травмированные футболисты «ПСЖ» – Неймар, Мукиеле и Кимпембе. В соцсетях завирусилось послематчевое фото игроков, которые, стоя с костылями в руках, что-то весело обсуждали.

В Твиттере поклонники «ПСЖ» принялись обсуждать фотографию травмированных парижан. Кто-то критикует футболистов за излишнее веселье после досадного поражения команды, а кто-то, напротив, встал на защиту игроков.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Эта фотография причиняет мне больше боли, чем счет».

💭 «Вы серьезно критикуете людей за то, что они улыбаются? Фанаты, которые так делают, – враги клуба».

💭 «Не знаю, что хуже: их улыбки после поражения или то, что важные для команды игроки держат в руках костыли».

💭 «Кимпембе выходил на поле с повреждениями, он пожертвовал футболом, чтобы сыграть за «ПСЖ» в этом сезоне, Мукиеле отдается по максимуму в каждом матче, как и Неймар. Критикуйте тех, кто был на поле. Тех, кто не сделал для победы ничего».

💭 «Ощущение, что им совершенно плевать на команду. Хотя, скорее всего, так и есть».

💭 «Они должны были плакать? Парни явно давно не виделись, фанаты должны радоваться тому, что между игроками «ПСЖ» хорошие отношения».

💭 «Конечно, я не хотел бы видеть их слезы, но они выглядят слишком радостными. Будто поражение их совершенно не задело. Я искренне не понимаю, почему они настолько веселые».

💭 «Нет, серьезно, они не будут плакать по этому поводу! Они не несут ответственности за поражение. Давайте обсудим игру тех, кто был на поле. Кто-то попытался объективно посмотреть на выступление Хакими? Кто-то сказал, что без Неймара атака «ПСЖ» выглядит откровенно плохо? Нет, фанаты лучше обсудят улыбающихся игроков на костылях. Абсурд!»

А какие эмоции у вас вызвало это фото?