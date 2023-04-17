Главный антигерой противостояния «Баварии» и «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, Дайо Упамекано, побеседовал с журналистами издания Onze Mondial.

В интервью защитник рассказал о своих отношениях с Килианом Мбаппе – капитаном сборной Франции:

«У меня хорошие отношения с Килианом, мы много смеемся вместе, после матча «Баварии» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов мы с ним много разговаривали.

Он настоящий талант. Для меня Килиан Мбаппе – легенда Франции. Не побоюсь этих слов. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и при этом не считаться легендой».

У парней действительно хорошие отношения. В другом интервью Дайо назвал Килиана лучшим игроком мира. А Мбаппе вступился за Упамекано, когда на защитника посыпались расистские оскорбления после его неудачной игры в первой встрече «Баварии» и «Сити».

Слова Дайо доказывают, что Мбаппе пользуется уважением в раздевалке сборной Франции.

Кажется, Дешам не ошибся с выбором капитана.