Угадайте, кем бы был Неймар?

Звезды «ПСЖ» очень по-разному представляют, чем бы они могли заниматься, если бы они не посвятили свою жизнь футболу.

Спортивное издание Bolavip провело серию коротких интервью с футболистами парижского клуба, и пока нам доступна лишь небольшая часть. Гостями этого видео стали Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья.

Среди прочего, игроков спросили, кем бы они стали, если бы не футболистами.

Неймар, недолго думая, сказал, что стал бы певцом. Интересно, он бы прославился как исполнитель?

Рамос же считает, что он мог бы добиться успеха в другом виде спорта. Испанский защитник заявил, что стал бы теннисистом.

Маркиньос предположил, что мог бы заняться музыкой, так как раньше он любил играть на барабанах. Однако он не может представить себя в другой сфере, так как всегда любил футбол.

Руис не стал бы искать славы. Он рассказал, что наверняка стал бы преподавателем физкультуры в школе.

А вот ответ Месси отличался от его товарищей по команде. Отвечая на вопрос, Лео сказал, что он даже никогда не рассматривал другие варианты карьеры:

«Сложно сказать. Когда я был маленьким, я мечтал стать футболистом, и у меня не было ничего другого на уме».

Могли бы представить Рамоса на теннисном корте? 😅