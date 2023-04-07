В сети завирусился ролик с тренировки «ПСЖ» за сутки до матча против «Ниццы». На видео Месси и Хусни во время выполнения упражнения быстренько сыграли в «камень-ножницы-бумага».

Безобидный ролик вызвал возмущение у фанатов столичного клуба. «ПСЖ» проиграл в двух последних матчах Лиги 1, а Лео Месси не забивал за клуб больше месяца.

Болельщики не понимают, почему игроки, прекрасно зная о слабых результатах команды, так беззаботны на тренировках.

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Отлично, теперь мы боремся за победу в турнире по «камень-ножницы-бумага»? Может, они наконец начнут играть в футбол?»

💭 «Это особенно забавно, потому что Гальтье на пресс-конференции сказал, что на этой неделе игроки «очень хорошо тренировались». Если это называть хорошей тренировкой, боюсь представить, чем они занимались раньше».

💭 «Это не футбольный клуб, а команда циркачей. Нынешний «ПСЖ» спасет только Моуринью».

💭 «Мой любимый футбольный клуб стал позорным шоу, в котором Гальтье – ведущий».

💭 «Мы официально потеряли титул, друзья».

Болельщиков можно понять, их тревожат слабые результаты команды. Но здоровые отношения между футболистами – часть успеха.

Спорт – это эмоции, а не только физическая нагрузка.