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🎥 Месси и молодой игрок «ПСЖ» весело проводили время на тренировке. Видео очень разозлило фанатов клуба

Лионель Месси Лионель Месси
Ильес Хусни
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В сети завирусился ролик с тренировки «ПСЖ» за сутки до матча против «Ниццы». На видео Месси и Хусни во время выполнения упражнения быстренько сыграли в «камень-ножницы-бумага».

Безобидный ролик вызвал возмущение у фанатов столичного клуба. «ПСЖ» проиграл в двух последних матчах Лиги 1, а Лео Месси не забивал за клуб больше месяца.

Болельщики не понимают, почему игроки, прекрасно зная о слабых результатах команды, так беззаботны на тренировках.

Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Отлично, теперь мы боремся за победу в турнире по «камень-ножницы-бумага»? Может, они наконец начнут играть в футбол?»

💭 «Это особенно забавно, потому что Гальтье на пресс-конференции сказал, что на этой неделе игроки «очень хорошо тренировались». Если это называть хорошей тренировкой, боюсь представить, чем они занимались раньше».

💭 «Это не футбольный клуб, а команда циркачей. Нынешний «ПСЖ» спасет только Моуринью».

💭 «Мой любимый футбольный клуб стал позорным шоу, в котором Гальтье – ведущий».

💭 «Мы официально потеряли титул, друзья».

Болельщиков можно понять, их тревожат слабые результаты команды. Но здоровые отношения между футболистами – часть успеха.

Спорт – это эмоции, а не только физическая нагрузка.

4 комментария

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Роман
Очередная статья с очередным "завирусился".
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Терминатор///Айлбибекович
А че на тренировке нужно все время ходить молча с каменными лицами?
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кто-то
Им на тренировках грустить надо? Они тоже люди и тоже хотят веселиться
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Greatest Of All Time
Ну и вот вам и ответ на все.
Они не за игру переживают и злятся. А за то что Месси забрал у них ЧМ2022.
Этих не будет волновать игра Месси они досихпор не могут пережить победу Аргентины.
+9
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