🎥 Месси и молодой игрок «ПСЖ» весело проводили время на тренировке. Видео очень разозлило фанатов клуба
В сети завирусился ролик с тренировки «ПСЖ» за сутки до матча против «Ниццы». На видео Месси и Хусни во время выполнения упражнения быстренько сыграли в «камень-ножницы-бумага».
Безобидный ролик вызвал возмущение у фанатов столичного клуба. «ПСЖ» проиграл в двух последних матчах Лиги 1, а Лео Месси не забивал за клуб больше месяца.
Болельщики не понимают, почему игроки, прекрасно зная о слабых результатах команды, так беззаботны на тренировках.
Фанаты делятся эмоциями в соцсетях:
💭 «Отлично, теперь мы боремся за победу в турнире по «камень-ножницы-бумага»? Может, они наконец начнут играть в футбол?»
💭 «Это особенно забавно, потому что Гальтье на пресс-конференции сказал, что на этой неделе игроки «очень хорошо тренировались». Если это называть хорошей тренировкой, боюсь представить, чем они занимались раньше».
💭 «Это не футбольный клуб, а команда циркачей. Нынешний «ПСЖ» спасет только Моуринью».
💭 «Мой любимый футбольный клуб стал позорным шоу, в котором Гальтье – ведущий».
💭 «Мы официально потеряли титул, друзья».
Болельщиков можно понять, их тревожат слабые результаты команды. Но здоровые отношения между футболистами – часть успеха.
Спорт – это эмоции, а не только физическая нагрузка.
Они не за игру переживают и злятся. А за то что Месси забрал у них ЧМ2022.
Этих не будет волновать игра Месси они досихпор не могут пережить победу Аргентины.