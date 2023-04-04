Этим летом у Луиша Кампуша будет вагон работы. В первую очередь спортивному директору «ПСЖ» предстоит попрощаться с несколькими игроками.

Вероятно, Икарди и Паредес, которые сейчас находятся в аренде, летом окончательно покинут столицу Франции. Если у Мауро дела в «Галатасарае» идут неплохо, то «Ювентус» вряд ли решит активировать выкуп в 20 млн евро за Леандро.

У Лео Месси и Серхио Рамоса летом заканчиваются контракты с «ПСЖ». Их будущее в клубе выглядит неопределенно.

Разумеется, Кампушу также предстоит найти для команды новых игроков.

По информации Le Parisien, в летнее трансферное окно «ПСЖ» хочет сосредоточиться на подписании французских футболистов. Источник добавляет, что клуб уже проявляет интерес к трем игрокам: Коло-Муани (франкфуртский «Айнтрахт»), Кефрен Тюрам («Ницца») и Юссуф Фофана (Монако).

Ранее сообщалось, что столичный клуб также думает над сменой главного тренера. Гальтье может заменить другой французский специалист – Зинедин Зидан.

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