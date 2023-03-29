Сам Лео «отгрузил» голкиперу хет-трик.

В товарищеском матче Аргентина разгромила сборную Кюрасао 7:0 – Лео забил три и отдал одну голевую.

Вратарь «Коламбус Крю» Элой Ром отыграл весь матч и даже после семи пропущенных мячей был счастлив – ему досталась футболка Месси.

Правда сам Элой перед матчем требовал от Лео 23 футболки, судя по его посту в инстаграме, он остался доволен и единственному экземпляру.