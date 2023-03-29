Вратарь сборной Кюрасао пропустил семь голов от Аргентины, но все равно остался доволен – его мечту исполнил Месси
Сам Лео «отгрузил» голкиперу хет-трик.
В товарищеском матче Аргентина разгромила сборную Кюрасао 7:0 – Лео забил три и отдал одну голевую.
Вратарь «Коламбус Крю» Элой Ром отыграл весь матч и даже после семи пропущенных мячей был счастлив – ему досталась футболка Месси.
Правда сам Элой перед матчем требовал от Лео 23 футболки, судя по его посту в инстаграме, он остался доволен и единственному экземпляру.
Говорят после 17 декабря уних приходит сразу 19 Декабрь)))
Причину знают только они сами)))