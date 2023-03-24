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«ПСЖ» придется заплатить за Куадио Коне минимум 50 млн евро. Игроком также интересуются два клуба АПЛ

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Фабрицио Романо считает, что летом многие клубы будут бороться за 21-летнего полузащитника гладбахской «Боруссии» Куадио Коне.

Французом интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». По информации Романо, Коне покинет Менхенгладбах минимум за 50 млн евро плюс бонусы.

Сам Коне, комментируя новость об интересе команды Гальтье, подчеркнул, что он парижанин и ощущает некоторую связь со столицей Франции. При этом юноша подчеркнул, что его корни никак не повлияют на выбор нового клуба. Его единственное желание – получить как можно больше игрового времени.

В этом сезоне Коне провел 21 матч за «Боруссию», на его счету один гол и один ассист. Контракт полузащитника с Гладбахом рассчитан до 2025 года.

Хотели бы увидеть Коне в «ПСЖ»?

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