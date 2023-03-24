В ночь с четверга на пятницу многочисленные источники сообщили о том, что «Бавария» решила уволить Нагельсманна. По информации Фабрицио Романо, вместо Юлиана клуб хочет пригласить в команду Томаса Тухеля.

При этом Рекордмайстер продолжает бороться за победу в трех турнирах. В Бундеслиге «Бавария» занимает вторую строчку, отставая от дортмундской «Боруссии» всего на одно очко. В 1/4 Кубка Германии мюнхенцы сразятся с «Фрайбургом». В Лиге чемпионов, как прекрасно известно поклонникам «ПСЖ», Рекордмайстер одолел парижан и вышел на «Ман Сити».

А вот французский клуб такими результатами похвастаться не может. В чемпионате столичная команда чувствует себя вполне уверенно, но «ПСЖ» вылетел не только из ЛЧ, но и из Кубка Франции. В 1/8 турнира парижане уступили «Марселю».

Фанаты «ПСЖ» не понимают, почему Нагельсманна, чья команда одержала победу во всех матчах ЛЧ, пропустив лишь два мяча, руководство «Баварии» увольняет, а Гальтье остается на своем посту, хотя его подопечные претендуют лишь на один трофей.

Своими мыслями болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Нагельсманн был уволен, когда Гальтье запустил мультивселенную безумия. Иначе эти несостыковки объяснить нельзя».

💭 «У нас есть Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос, но я чертовски завидую «Баварии». Команда уверенно разбирается со всеми соперниками без дорогущих суперзвезд, при этом клуб может позволить себе уволить хорошего тренера из-за неудачных отрезков. Когда «ПСЖ» поднимется на такой уровень?»

💭 «Команда участвует в борьбе за чемпионство, сражается за Кубок и победу в ЛЧ, но Нагельсманн уволен. Напомнить, как далеко Гальтье завел «ПСЖ» в Кубке и ЛЧ? С 2017 года «Бавария» уволила Анчелотти, Ковача и Нагельсманна. Это о многом говорит».

💭 «Уволенный Нагельсманн: четвертьфиналист ЛЧ, второе место в Бундеслиге с отставанием на одно очко от лидера. Гальтье: 7 поражений в 18-ти играх в 2023 году, выбыл в 1/8 финала Кубка, выбыл в 1/8 финала ЛЧ против той же «Баварии», которой команда Гальтье не забила ни одного мяча, но он все еще на своей должности. Как такое можно объяснить?»

💭 «Я больше ничего не понимаю в этом мире. Кристоф Гальтье по-прежнему является тренером «ПСЖ», но Юлиана Нагельсманна увольняют из «Баварии» после того, как немец выбил нас из Лиги чемпионов. Кроме того, Нагельсманна меняют на Тухеля! Освободите «ПСЖ», заберите Гальтье!»

💭 «Это полное безумие. Если Тухель еще не назначен, можно забрать себе Нагельсманна, а Гальтье отправить в «Баварию». Отличный обмен».

💭 «Напоминание: мы живем в сумасшедшем мире, где Юлиан Нагельсманн (непобежденный в ЛЧ) был уволен раньше Кристофа Гальтье (вылетел в 1/8 турнира и потерпел катастрофу в Кубке). Этому миру конец».

💭 «Как мне объяснить своим детям, что Нагельсманн был уволен из «Баварии» до того, как Гальтье убрали из «ПСЖ». Не могу в это поверить».

Многие болельщики «Баварии» тоже не в восторге от увольнения Нагельсманна. Они считают, что клуб принял это решение в самых неподходящий момент

Может, поклонникам «ПСЖ» не стоит торопить руководство любимой команды с увольнением Гальтье? Как смотрите на ситуацию с перестановками кадров в Мюнхене?