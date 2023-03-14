Похоже, что он восхищается им.

Главный гольфист планеты Тайгер Вудс рассказал, что он думает о Лионеле Месси.

«Месси - величайший за всю историю. Мы видели таких игроков, как Марадона и Пеле, но то, что Лионель делает с мячом... Это немыслимо. Он будто прилипает к его ноге. Левая нога Лео это... Это то, что делает вратарей грустными».

Заметили, что Вудс неплохо разбирается в футболе? Мало кто упоминает то, как Лео хорош именно левой ногой.