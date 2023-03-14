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💫 «Величайший за всю историю. Его левая нога...». Тайгер Вудс назвал имя лучшего футболиста в истории

Тайгер Вудс Тайгер Вудс
Лионель Месси Лионель Месси
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Похоже, что он восхищается им.

Главный гольфист планеты Тайгер Вудс рассказал, что он думает о Лионеле Месси.

«Месси - величайший за всю историю. Мы видели таких игроков, как Марадона и Пеле, но то, что Лионель делает с мячом... Это немыслимо. Он будто прилипает к его ноге. Левая нога Лео это... Это то, что делает вратарей грустными».

Заметили, что Вудс неплохо разбирается в футболе? Мало кто упоминает то, как Лео хорош именно левой ногой.

5 комментариев

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DynamoUfa
По заголовку был уверен, что это Комбаров
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Степан Магаян
Опять аргентинец восхищается Лео
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Pycckuu
Ответ TravenS
Мало кто знает, что Лео левша? Чугунов, ты не проснулся ещё?
+1😂
0
0
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TravenS
Мало кто знает, что Лео левша? Чугунов, ты не проснулся ещё?
+3
0
+3
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UnforgivenX2
да не тока вратарей, ещё и добрую половину спорца
+2
-1
+1
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