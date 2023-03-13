«ПСЖ» безуспешно пытается выкупить у парижской мэрии «Парк де Пренс». Правительство города отклоняет скромные предложения шейхов.

Пару дней назад агентство Франс Пресс сообщало, что правительство объявило тендер, чтобы найти покупателя, готового заплатить за «Парк де Пренс» около 600 млн евро.

В интервью Journal du dimanche Анн Идальго, мэр Парижа, рассказала, какую сумму «ПСЖ» предложил городу за стадион:

«Я нахожусь в нейтральной позиции по отношению к «ПСЖ». Но как мэр Парижа, я не собираюсь грабить парижан. Клуб предложил нам 38 миллионов евро за покупку «Парк де Пренс». Сумма очень далека от реальной стоимости этой драгоценной жемчужины города. Дело о продаже сейчас закрыто, но я все еще готова рассмотреть другие возможности. Например, развитие или расширение объекта или долгосрочная аренда на несколько десятилетий».

Действительно, «ПСЖ» предложил слишком скромную сумму, особенно если принять во внимание безумные деньги, которые клуб тратит на трансферы.

Жадность шейха сгубила.