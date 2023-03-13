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Жадные шейхи. Мэр Парижа рассказала, какую сумму «ПСЖ» предложил правительству за «Парк де Пренс»

Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
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«ПСЖ» безуспешно пытается выкупить у парижской мэрии «Парк де Пренс». Правительство города отклоняет скромные предложения шейхов.

Пару дней назад агентство Франс Пресс сообщало, что правительство объявило тендер, чтобы найти покупателя, готового заплатить за «Парк де Пренс» около 600 млн евро.

В интервью Journal du dimanche Анн Идальго, мэр Парижа, рассказала, какую сумму «ПСЖ» предложил городу за стадион:

«Я нахожусь в нейтральной позиции по отношению к «ПСЖ». Но как мэр Парижа, я не собираюсь грабить парижан. Клуб предложил нам 38 миллионов евро за покупку «Парк де Пренс». Сумма очень далека от реальной стоимости этой драгоценной жемчужины города. Дело о продаже сейчас закрыто, но я все еще готова рассмотреть другие возможности. Например, развитие или расширение объекта или долгосрочная аренда на несколько десятилетий».

Действительно, «ПСЖ» предложил слишком скромную сумму, особенно если принять во внимание безумные деньги, которые клуб тратит на трансферы.

Жадность шейха сгубила.

5 комментариев

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maestro_I
Катар должен Франции и точка
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Наталия Байдакова
Уважаемая Саша Булычева, я вас сейчас уливлю, но никакое правительство никакой тендер ни на какой Парк де Пренс не объявляло (оно вообще к Парку отношения не имеет, он в ведомстве муниципалитета находится). Раз уж берётесь писать на тему, научитесь, пожалуйста, для начала отличать Парк де Пренс от Стад де Франс. Это реально разные стадионы, а не разные названия одного и того же.
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chouchou
но забыла уточнить, что клуб уже вложил в ремонт 80 миллионов
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Пр Хаб
Ответ Андрей
зачем им такая маленькая арена, большой клуб (если он таковым является) должен играть на стад де франс
ПСЖ не был и не будет большим клубом
+2
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Андрей
зачем им такая маленькая арена, большой клуб (если он таковым является) должен играть на стад де франс
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