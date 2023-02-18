Зидан продолжает строить планы на будущее. Если он возглавит «ПСЖ», то хочет забрать из «Реала» двух игроков

Оригинальный выбор.

Сообщается, что Зинедин Зидан хочет подписать двух игроков «Реала», если он возглавит «ПСЖ».

Слухи об увольнении Кристофа Гальтье из парижского клуба растут после недавних неудач команды. Они потерпели три поражения подряд, в том числе от мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Зидан долгое время был главной целью для «ПСЖ». Однако, если бывший тренер «Реала» возьмет на себя эту роль, он хочет, чтобы два игрока «Лос Бланкос» последовали за ним во французскую столицу.

El Nacional сообщает, что Зизу очень хочет, чтобы парижане подписали 35-летнего Бензема, поскольку в команде нет чистого центрального нападающего. Контракт французского игрока с «Мадридом» истекает в конце сезона. В этом сезоне он страдает от травм, но, сыграв 23 матча, забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что Карима не устроило предложение о продлении контракта от «Реала». Если Бензема станет свободным агентом летом, потенциальный новый тренер Зидан предложит президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи купить нападающего.

Также французский тренер заинтересован в трансфере Ферлана Менди. Именно он привел левого защитник в «Реал Мадрид» из «Лиона» в 2019 году.

Мадридцы готовы расстаться с игроком, если за него предложат достаточную сумму. В этом сезоне он провел 24 матча, отдав 1 результативную передачу.