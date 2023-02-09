Доннарумма – лучший, Солер – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Марселя»

В рамках 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» отправился в гости к своему заклятому сопернику – «Марселю».

Фанаты парижан не смогли поехать на выезд вместе с командой, зато ярко проводили футболистов, пожелав вернуться с победой. Возможно, запрет на посещения «Велодрома» сохранил болельщикам «ПСЖ» пару нервных клеток, ведь игра получилась очень напряженной.

На 29-й минуте Ундер обыграл Рамоса на фланге, прошел в штрафную и рухнул от соприкосновения с Серхио. В ворота гостей был назначен пенальти. К точке подошел Санчес и спокойно реализовал одиннадцатиметровый. В концовке первого тайма Рамос реабилитировался за ошибку в эпизоде с пенальти. Неймар навесил с углового и Серхио в мощном прыжке головой отправил мяч в ворота «южан».

На 57-й минуте «Марсель» вновь вышел вперед. Санчес пробил по воротам, но попал в защитника «ПСЖ». В ту же секунду Малиновский первоклассно сыграл на подхвате – Руслан нанес пушечный удар и прошиб сетку ворот Доннаруммы.

В оставшееся игровое время парижане отчаянно пытались забить. На 79-й минуте Неймар филигранно обошел нескольких соперников, отдал мяч Месси, но Лео, увы, пробил выше ворот. Рамос, который так любит забивать решающие голы в концовках матчей, мог оформить дубль уже в добавленное время. Серхио несколько раз пытался головой отправить мяч в ворота, но Лопес так и не пропустил.

Итоговый счет – 2:1 в пользу «южан». Подопечные Гальтье проигрывают в принципиальной встрече и покидают Кубок страны.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Марселя»

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