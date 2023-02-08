Фанаты «ПСЖ» ярко проводили игроков на выезд в Марсель. Глава ультрас лично побеседовал с Месси и Неймаром

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» отправится на выезд в «Марсель».

За пару дней до матча полиция Марселя запретила парижским ультрас посещение «Велодрома». Издание L'Equipe передает комментарий префекта местной полиции Фредерика Камиллери:

«В прошлом соперничество между поклонниками двух клубов приводило к серьезным нарушениям общественного порядка».

Ультрас «ПСЖ» эффектно проводили игроков любимой команды. Фанаты вывесили баннер с надписью «только победа», жгли файеры и выкрикивали заряды.

Из всех игроков «ПСЖ» самые напряженные отношения с ультрас у Месси и Неймара. Звезды столичной команды демонстративно не подходят к фанатскому сектору парижан после матчей.

Фанаты до сих пор не принимают бразильца. Когда «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов в прошлом сезоне, болельщики освистали всю команду, овации получил лишь Мбаппе. Фанаты вывешивали оскорбительные баннеры о Неймаре и его матери, а Лео, кажется, просто не может простить поклонникам команды Гальтье такое отношение к его давнему другу.

Первый шаг на пути к примирению сделали фанаты. Перед выездом команды в Марсель Ромен Мабиль, возглавляющий фанатский коллектив парижан CUP, лично пообщался с Лео и Неймаром:

В нескольких интервью французским изданиям Мабиль подчеркивал желание ультрас наладить отношения со звездами командами.

Как думаете, на следующей домашней игре «ПСЖ» Месси и Неймар подойдут к фанатской трибуне?