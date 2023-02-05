«Вперед, парень». Агуэро поздравил Месси с очередной победой в Лиге1

Вчера вечером «ПСЖ» на домашнем стадионе обыграл «Тулузу» (2:1) в Лиге 1. Автором победного гола стал Лионель Месси.

Семикратный обладатель Золотого Мяча пребывает в отличной форме, вчера он забил третий гол в последних пяти матчах. Благодаря Лео парижане укрепили свои лидерские позиции и уже на 8 очков опережают ближайшего преследователя – «Марсель».

Лео Месси был рад победе и поделился фотографиями с матча в социальных сетях. Пост сразу же набрал более 9 млн лайков. Поддержать аргентинца решил и Серхио Агуэро, написав: «Вперед, парень».

Приятно, что бывшие товарищи продолжают поддерживать друг друга.