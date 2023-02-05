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«Вперед, парень». Агуэро поздравил Месси с очередной победой в Лиге1

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Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Лионель Месси Лионель Месси
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Вчера вечером «ПСЖ» на домашнем стадионе обыграл «Тулузу» (2:1) в Лиге 1. Автором победного гола стал Лионель Месси.

Семикратный обладатель Золотого Мяча пребывает в отличной форме, вчера он забил третий гол в последних пяти матчах. Благодаря Лео парижане укрепили свои лидерские позиции и уже на 8 очков опережают ближайшего преследователя – «Марсель».

Лео Месси был рад победе и поделился фотографиями с матча в социальных сетях. Пост сразу же набрал более 9 млн лайков. Поддержать аргентинца решил и Серхио Агуэро, написав: «Вперед, парень».

Приятно, что бывшие товарищи продолжают поддерживать друг друга.

3 комментария

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прощай Роналду
Ашраф и Лео два белых пятна в ПСЖ, Неймар когда хорошее настроение, Мбаппе как солнце зимой, появляется редко но и греет не особо
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Hella black
Лёня в порядке,могу вчера трёху Тулузе отгружать.
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Игорь Климов
Лео Месси во вчерашнем матче привёл ПСЖ к победе!
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