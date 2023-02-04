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Турецкие болельщики в восторге от Икарди. Фанаты «Галатасарая» ходят на стадион с необычными портретами Мауро

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Икарди зажигает в Турции!

Сейчас Мауро выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В этом сезоне аргентинец провел 12 игр, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов. В матче против «Умраниеспора» нападающий оформил дубль.

Естественно, фанаты «Галатасарая» сходят с ума по Икарди. После встречи с «Умраниеспором» болельщики прогуливались вокруг домашней арены с необычным портретом игрока. На нем Икарди изображен в виде президента Турции:

На «Парк де Пренс» подобные изображения Мауро вряд ли когда-либо появятся. Тем не менее Икарди, вероятно, вернется в Париж. Его аренда в «Галатасарае» заканчивается в конце сезона. А контракт аргентинцы с командой Гальтье рассчитан до 2024 года.

Но Эрдогану все же лучше обратить внимание на такое проявление фанатской любви.

2 комментария

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Больше на военный мундир с орденами похоже. Причем тут президент?
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За Валенсию с 1999
Икарди должен кинуть Ванду и замутить с Булычевой
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