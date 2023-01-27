Шкриньяр, Малком и другие: какие переходы может оформить «ПСЖ» в последние дни трансферного окна

Через два дня во Франции захлопнется трансферное окно. Но в оставшиеся 48 часов Луиш Кампуш может успеть провернуть еще несколько переходов.

Давайте взглянем на возможные трансферы «ПСЖ» и попробуем оценить вероятность каждой сделки.

Милан Шкриньяр («Интер»)

Словака уже можно считать игроком команды Гальтье. Милан подтвердил свой трансфер, но заявил, что пока ждет соглашения между клубами.

Вероятность трансфера: 90%

Малком («Зенит»)

Бразилец хочет перейти в «ПСЖ». Сергей Семак подтвердил интерес парижан к игроку своей команды. При этом парижане еще не сделали «Зениту» официального предложения по Малкому. Агент бразильца заявил, что его клиент проведет остаток сезона в Санкт-Петербурге.

Вероятность трансфера: 60%

Райан Шерки («Лион»)

Парижане предлагали «Лиону» 10 млн евро за полузащитника, но получили отказ. При этом Шерки все еще находится на радарах Кампуша. Возможно, «ПСЖ» попытается подписать игрока летом.

Вероятность трансфера: 20%

Кейлор Навас («ПСЖ»)

Столичный клуб думает и над тем, как разгрузить состав. Навас является первым кандидатом на вылет. Голкипер проиграл конкуренцию Доннарумме, поэтому переход в другую команду станет для него отличной возможностью получить игровое время. «ПСЖ» заинтересован в трансфере костариканца не меньше самого вратаря. «Ноттингем Форест» готов взять Кейлора в аренду.

Вероятность трансфера: 90%

Какой переход для вас самый желанный? Делитесь мнением в комментариях.