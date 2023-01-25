Биограф Месси уверен, что Лео останется в «ПСЖ». На это есть две причины

Все очень просто.

Испанский журналист и автор биографии Месси Гильем Балаге назвал ключевую причину, по которой Лео вряд ли покинет «ПСЖ» этим летом.

В разговоре с El Futbolero надежный эксперт по жизни аргентинца заявил, что Лионель Месси и его семья очень счастливы в Париже. Нападающий «ПСЖ», его жена Антонела Рокуццо и их дети хорошо устроились в городе.

По словам Балаге, у Месси прочная связь с руководством клуба, чего не было в «Барселоне» в последние годы его пребывания на «Камп Ноу».

Также журналист сообщил о том, что Месси полностью сосредоточен на победе в Лиге чемпионов с французской командой.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает этим летом, и ходили слухи, что он может уйти в «Барселону» или «Интер Майами» в качестве свободного агента. Однако многие медиа сообщили, что Месси уже устно согласился на продление соглашения с парижанами, но официально об этом еще не было объявлено.