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Биограф Месси уверен, что Лео останется в «ПСЖ». На это есть две причины

Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Гильем Балаге
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Все очень просто.

Испанский журналист и автор биографии Месси Гильем Балаге назвал ключевую причину, по которой Лео вряд ли покинет «ПСЖ» этим летом.

В разговоре с El Futbolero надежный эксперт по жизни аргентинца заявил, что Лионель Месси и его семья очень счастливы в Париже. Нападающий «ПСЖ», его жена Антонела Рокуццо и их дети хорошо устроились в городе.

По словам Балаге, у Месси прочная связь с руководством клуба, чего не было в «Барселоне» в последние годы его пребывания на «Камп Ноу».

Также журналист сообщил о том, что Месси полностью сосредоточен на победе в Лиге чемпионов с французской командой.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает этим летом, и ходили слухи, что он может уйти в «Барселону» или «Интер Майами» в качестве свободного агента. Однако многие медиа сообщили, что Месси уже устно согласился на продление соглашения с парижанами, но официально об этом еще не было объявлено.

2 комментария

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Hella black
Ещё один сезон в Париж,почему бы и нет ?! К концу сезона он и так станет самым титулованным футболистом в Истории футбола !
Ещё годик,как говорится - сам доктор прописал 😅
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Игорь Климов
Это и так всем вменяемым людям понятно, что Лео Месси ближайшие несколько лет никуда не уйдёт из топ-5 Европы, и будет ещё долго выступать на высочайшем уровне во всех турнирах!
+2
-2
0
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