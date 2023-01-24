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«Это не высокомерие». Златан говорит, что его переход в «ПСЖ» сделал Лигу 1 чемпионатом мирового уровня

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Футбол Футбол

Златан Ибрагимович недавно заявил, что его переход в «ПСЖ» в 2012 году повысил уровень французского чемпионата, сделав его мировым.

«Я люблю Францию, я четыре года провел здесь, выступая за «ПСЖ», и вывел французский футбол на мировой уровень. Это не высокомерие, это уверенность в своих силах», - отметил швед в интервью на радио France Inter.

За четыре сезона Златан помог «ПСЖ» четыре раза выиграть Лигу 1, трижды Кубок Франции, а также дважды добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов. Ибрагимович забил 156 голов за парижан в 180 матчах и четыре раза подряд был признан лучшим игроком чемпионата Франции.

3 комментария

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Janture Beckjan
Я начал смотреть футбол когда Златан перешел в ПСЖ, так что для меня он прав. С тех пор болею за них хоть все и не понимают почему.
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Hella black
Если спросить Златана,кто круче ПСЖ или он ? Ответ будет не замедлительный - Я,Ибра круче даже чем Эйфелева башня,добавит он 😅 и будет почти прав.
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+1
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Тиджани Бабангида
Конечно ! Высокомерие и Златан - это несовместимые понятия
+3
0
+3
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