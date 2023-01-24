«Это не высокомерие». Златан говорит, что его переход в «ПСЖ» сделал Лигу 1 чемпионатом мирового уровня

Златан Ибрагимович недавно заявил, что его переход в «ПСЖ» в 2012 году повысил уровень французского чемпионата, сделав его мировым.

«Я люблю Францию, я четыре года провел здесь, выступая за «ПСЖ», и вывел французский футбол на мировой уровень. Это не высокомерие, это уверенность в своих силах», - отметил швед в интервью на радио France Inter.

За четыре сезона Златан помог «ПСЖ» четыре раза выиграть Лигу 1, трижды Кубок Франции, а также дважды добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов. Ибрагимович забил 156 голов за парижан в 180 матчах и четыре раза подряд был признан лучшим игроком чемпионата Франции.