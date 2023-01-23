Капитан команды, которая сыграет в Кубке против «ПСЖ», состоит в ультрас парижан! Он боится случайно травмировать Мбаппе

В 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с любительской командой из региональной лиги – «Пеи-де-Кассель». Соперник парижан играет в шестом по силе дивизионе Франции.

Казалось, клубы существуют в параллельных вселенных. Но, как оказалось, у команд все же есть кое-что общее. Оказывается, капитан и защитник «Пеи-де-Кассель» Алексис Смижак состоит в одной из группировок ультрас «ПСЖ» и регулярно поддерживает команду Гальтье с трибун «Парк де Пренс».

Алексис оказался в очень непростой ситуации: на одной чаше весов стоит победа его клуба, на другой – успех его любимой команды.

Перед матчем Смижак дал интервью французскому изданию Le Parisien. Алексис признался, что хоть и боится случайно травмировать одного из футболистов «ПСЖ», все же рад сыграть против команды Гальтье:

«Если Мбаппе помчится забивать гол, должен ли я попытаться остановить его любым способом? Или я должен сказать себе: «Подожди, скоро Мбаппе предстоит сыграть с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов». Но я не испытываю стресса перед игрой. Ведь для нас это матч всей жизни! Лично мне даже приятно оказаться в такой ситуации».

Смижак также сказал пару слов о своей любви к «ПСЖ» и футболу:

«Я присоединился к парижскому ультрас два года назад. Я хотел стать частью ультрас, потому что для меня футбол означает жизнь со страстью. Мне хотелось отдаваться процессу полностью, а не просто наблюдать за игрой. Я прихожу на стадион не для того, чтобы отсиживаться в президентской ложе».

Кажется, Смижак – единственный участник матча, который будет рад победе любой из команд.