Неймар – лидер Лиги 1 по количеству совершенных на нем фолов в 2022 году. На бразильце 89 раз нарушили правила

Портал Data'Scout опубликовал список игроков, на которых в 2022 году соперники чаще всего нарушали правила.

Неймар стал лидером Лиги 1 в этом рейтинге. В прошлом году на бразильце сфолили 89 раз. Но в топовых чемпионатах Европы нашлись футболисты, которые страдали от грубости соперников чаще, чем игрок «ПСЖ».

Первое место занял Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас» (99 фолов). За ним расположились Маттиа Дзакканьи из «Лацио» (98 фолов) и Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (92 фола).

К счастью, Неймар уже давно не получал травм в чемпионате Франции. Но, как мы видим, соперники «ПСЖ» до сих пор не знают, как остановить бразильца и при этом не нарушить правила.

Остается пожелать Неймару терпения и крепкого здоровья.