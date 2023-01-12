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🎥 Магия Месси. На тренировке «ПСЖ» Лео, не касаясь мяча, помог Неймару забить

Александр Летелье Александр Летелье
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Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
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Чемпион мира Лео Месси вернулся в расположение «ПСЖ» и уже успел помочь своей команде победить, забив гол в матче против «Анжера».

А на тренировках аргентинец удивляет волшебством своих одноклубников. Вместе с Неймаром Лионель оставил в дураках вратаря Александра Летелье. 

Передача бразильца, забег Месси и ошарашенный голкипер. Летелье просто не ожидал, что чемпион мира не станет трогать мяч. Кажется, будто аргентинец взглядом отправил снаряд точно в сетку:

Магия вне Хогвартса.

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