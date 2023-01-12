🎥 Магия Месси. На тренировке «ПСЖ» Лео, не касаясь мяча, помог Неймару забить

Чемпион мира Лео Месси вернулся в расположение «ПСЖ» и уже успел помочь своей команде победить, забив гол в матче против «Анжера».

А на тренировках аргентинец удивляет волшебством своих одноклубников. Вместе с Неймаром Лионель оставил в дураках вратаря Александра Летелье.

Передача бразильца, забег Месси и ошарашенный голкипер. Летелье просто не ожидал, что чемпион мира не станет трогать мяч. Кажется, будто аргентинец взглядом отправил снаряд точно в сетку:

Магия вне Хогвартса.