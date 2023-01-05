«Я доволен нашей молодежью»: Гальтье проанализировал игру «ПСЖ» в матче против «Шатору»

В 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ» обыграл «Шатору» со счетом 3:1.

Многие болельщики столичной команды хотели, чтобы в кубковой встрече свои силы попробовали молодые игроки. В итоге Гальтье выпустил в старте молодежь, Кристоф остался доволен ее игрой. Об этом тренер рассказал в беседе с журналистами:

«Я очень доволен выступлением нашей молодежи, даже несмотря на то, что Эль-Шадай неважно сыграл в эпизоде с пропущенным голом. Мы хорошо начали матч, открыли счет, у нас все было отлично. Начало было интересным. А потом мы полностью расслабились. Команду будто разделили на две части, сопернику было предоставлено много свободного пространства. Возможно, мы думали, что матч будет легким. Но второй тайм больше соответствует той игре, которую я жду от команды».

В матче против «Шатору» забить сумели Экитик, Солер и Бернат. Даже без своего звездного атакующего трио «ПСЖ» разобрался с соперником.

Кто из молодежи парижан понравился вам больше всего в игре против «Шатору»?