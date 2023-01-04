ПСЖ
Блог

Скучали по Ванде и Мауро? Икарди признался Наре в любви и, похоже, простил ее

Галатасарай Галатасарай
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Мауро Икарди Мауро Икарди
Футбол Футбол

Через сто лет на экраны всей планеты выйдет остросюжетный сериал о самой странной паре столетия.

Ванда Нара и Мауро Икарди превратили свои отношения в реалити, которое длится уже несколько лет. Сценаристы просто не могут упустить сюжет с таким количеством измен, ссор и странных признаний.

Еще в начале ноября Ванда объявила, что начала процедуру развода с Икарди. Мауро при этом публично ратовал за сохранение брака. Параллельно с этим Нара снялась в откровенном клипе рэпера, с которым состояла, а может, до сих пор состоит в отношениях.

Недавно в нашем любимом сериале вышел новый эпизод! Ванда опубликовала в соцсетях фото, которое тут же прокомментировал Мауро:

«Моя секси бомба. Я люблю тебя!»

Похоже, Икарди простил Нару. А может, просто пытается задобрить жену и остановить процедуру развода.

А на поле дела аргентинца идут не так весело, как на личном фронте. Игрок «ПСЖ» в данный момент арендован «Галатасараем». В шести матчах за турецкий клуб Икарди забил четыре мяча и отдал три ассиста. А затем нападающий получил травму.

Кажется, отношения с Вандой стали для Икарди единственным способом сделать так, чтобы о нем иногда вспоминали.  

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может она и является редкостной шлюпкой но если честно я бы ей вдул и прокатился на её крейсере!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romuliq
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Rule1
Ванда Нара снималась в фильмах (ХХХ)🔞,о моральных качествах как Икарди,так и его то бывшей,то нынешней пассии говорить не приходится ! Почему из этого постоянно создают какой-то движ ?! Кто-то из модерации :)) следить за ситуацией с Вандой прям плотно,быть может очарованный её поприщем в индустрии с перчинкой 🌶️
Когда она снималась?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Leenominai
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Rule1
Ванда Нара снималась в фильмах (ХХХ)🔞,о моральных качествах как Икарди,так и его то бывшей,то нынешней пассии говорить не приходится ! Почему из этого постоянно создают какой-то движ ?! Кто-то из модерации :)) следить за ситуацией с Вандой прям плотно,быть может очарованный её поприщем в индустрии с перчинкой 🌶️
Это спортивный сайт вообще-то, так что тут такие новости в топе ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rule1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ванда Нара снималась в фильмах (ХХХ)🔞,о моральных качествах как Икарди,так и его то бывшей,то нынешней пассии говорить не приходится ! Почему из этого постоянно создают какой-то движ ?!
Кто-то из модерации :)) следить за ситуацией с Вандой прям плотно,быть может очарованный её поприщем в индустрии с перчинкой 🌶️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий