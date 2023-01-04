Скучали по Ванде и Мауро? Икарди признался Наре в любви и, похоже, простил ее

Через сто лет на экраны всей планеты выйдет остросюжетный сериал о самой странной паре столетия.

Ванда Нара и Мауро Икарди превратили свои отношения в реалити, которое длится уже несколько лет. Сценаристы просто не могут упустить сюжет с таким количеством измен, ссор и странных признаний.

Еще в начале ноября Ванда объявила, что начала процедуру развода с Икарди. Мауро при этом публично ратовал за сохранение брака. Параллельно с этим Нара снялась в откровенном клипе рэпера, с которым состояла, а может, до сих пор состоит в отношениях.

Недавно в нашем любимом сериале вышел новый эпизод! Ванда опубликовала в соцсетях фото, которое тут же прокомментировал Мауро:

«Моя секси бомба. Я люблю тебя!»

Похоже, Икарди простил Нару. А может, просто пытается задобрить жену и остановить процедуру развода.

А на поле дела аргентинца идут не так весело, как на личном фронте. Игрок «ПСЖ» в данный момент арендован «Галатасараем». В шести матчах за турецкий клуб Икарди забил четыре мяча и отдал три ассиста. А затем нападающий получил травму.

Кажется, отношения с Вандой стали для Икарди единственным способом сделать так, чтобы о нем иногда вспоминали.