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«Атлетико» интересуется полузащитником «ПСЖ»

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Карлос Солер Карлос Солер
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По сообщениям Goal, мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником «ПСЖ» Карлосом Солером и может попробовать подписать его в зимнее трансферное окно.

 

В лице 25-летнего испанца Диего Симеоне хочет найти замену Томасу Парти, который оставил «красно-белых» ради «Арсенала» еще в 2020 году.

Солер присоединился к «ПСЖ» в 2022 году из «Валенсии» и сразу стал важным игроком для Кристофа Гальтье. Испанцу не потребовалось много времени на адаптацию к новой команде – он принял участие в пяти голах за 13 матчей с парижанами.

Несмотря на результативность, Солеру непросто получить место в стартовом составе «ПСЖ» - это может стать причиной его ухода из клуба. Если «Атлетико» сделает интересное предложение, то в «ПСЖ» препятствовать не станут. 

До трансфера футболиста на «Парк де Пренс», «Атлетико» предлагал за него «Валенсии» 25 млн фунтов. В итоге полузащитник присоединился к «ПСЖ» за 17 млн плюс бонусы.

1 комментарий

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