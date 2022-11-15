Легендарный английский футболист Гэри Линекер высказал свое мнение по поводу вечных споров о том, кто сильнее: Лионель Месси или Диего Марадона.

«Люди говорят о том, что Марадона лучше, потому что выиграл чемпионат мира. Я не думаю, что это правильный метод сравнения. В конце концов, победный мяч в финале турнира в ворота Германии забил Бурручага. А Месси не был точен против Германии в 2014 году. Я просто пытаюсь сказать, что даже самому лучшему игроку нужна команда», – заявил Линекер в интервью Guardian.

Месси поведет за собой сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в конце этого месяца. Ранее он помог своей национальной команде выиграть Кубок Америки, а теперь поставил перед собой задачу положить конец 36-летнему ожиданию победы на Мундиале.

Марадона считается лучшим аргентинским игроком за его вклад на чемпионате мира по футболу 1986 года. Он привел Аргентину к триумфу во второй раз в истории сборной, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач в семи матчах, после чего стал обладателем Золотого Мяча.