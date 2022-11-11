«Их будет сложно остановить». Ривалдо уверен в сегодняшней атаке Бразилии во главе с Неймаром

Легендарный бразильский футболист и чемпион мира Ривалдо считает, что Неймар может стать лучшим бомбардиром турнира в Катаре.

Суперзвезда «ПСЖ» поведет за собой атаку сборной Бразилии, а помогать ему будут Винисиус и Ришарлисон. Ривалдо уверен, что это трио ничем не хуже их с Роналдиньо и Роналдо в 2002 году.

«Связка Неймара, Винисиуса и Ришарлисона может стать сокрушительной. В 2002 году наше трио с Роналдо и Рональдиньо было решающим, сегодняшнее поколение играет отлично и может добиться не меньшего успеха», - цитирует Ривалдо Betfair.

«Защитникам соперников будет сложно остановить атакующее трио бразильцев и это может стать ключевым фактором успеха сборной. Здорово видеть Неймара в отличной форме перед стартом турнира. Будем надеяться, что он продемонстрирует ее в Катаре».

«Неймар станет стержнем атаки: он будет играть у штрафной соперника, бить пенальти и штрафные - он может побороться за Золотую Бутсу».

Напомним, что Бразилия попала в группу G с Швейцарией, Камеруном и Сербией. Ривалдо считает, что бразильцы на голову выше своих соперников и ждет от них победы во всех трех матчах.

Вы готовы сравнить легендарное трио Ривалдо,Роналдо, Роналдиньо с Неймаром, Винисиусом и Ришарлисоном?