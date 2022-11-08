«Мы больше не живем вместе, но живем в одном жилом комплексе»: Ванда и Икарди расстались, но не совсем

Ванда Нара и Икарди, похоже, и правда расстались. Но, при этом, живут они совсем рядом.

"Мы хорошо расстались. Уже два месяца мы больше не живем вместе, но живем в одном жилом комплексе, чтобы он мог видеть детей, когда свободен", - сказала Ванда Нара, когда была гостьей программы Verissimo.