«Мы больше не живем вместе, но живем в одном жилом комплексе»: Ванда и Икарди расстались, но не совсем
Ванда Нара и Икарди, похоже, и правда расстались. Но, при этом, живут они совсем рядом.
"Мы хорошо расстались. Уже два месяца мы больше не живем вместе, но живем в одном жилом комплексе, чтобы он мог видеть детей, когда свободен", - сказала Ванда Нара, когда была гостьей программы Verissimo.
Ванда уже появляется на публике со своим новым бойфрендом, аргентинским рэпером L-Gante.
В настоящее время Мауро находится в аренде в «Галатасарае».
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