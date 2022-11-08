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«Мы больше не живем вместе, но живем в одном жилом комплексе»: Ванда и Икарди расстались, но не совсем

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Ванда Нара и Икарди, похоже, и правда расстались. Но, при этом, живут они совсем рядом.

"Мы хорошо расстались. Уже два месяца мы больше не живем вместе, но живем в одном жилом комплексе, чтобы он мог видеть детей, когда свободен", - сказала Ванда Нара, когда была гостьей программы Verissimo.

Ванда уже появляется на публике со своим новым бойфрендом, аргентинским рэпером L-Gante.

 

 

В настоящее время Мауро находится в аренде в «Галатасарае».

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