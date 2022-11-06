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Икарди раскрывается в «Галатасарае»: сделал дубль и принес победу над «Бешикташем»

Мауро Икарди Мауро Икарди
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Арендованный на сезон у "ПСЖ" Мауро Икарди, кажется, гораздо лучше акклиматизируется в Стамбуле, чем в Париже.

Икарди сделал дубль в важном матче с "Бешикташем" и принес победу 2:1 "Галатасараю".

В первом тайме с 11-ти метров пробил под перекладину после скидки головой:

Во втором - замкнул головой подачу слева:

"ПСЖ" платит большую часть его зарплаты, которая в настоящее время составляет 10 миллионов евро.

Если аргентинец не удовлетворит турецкий клуб (на данный момент 3 гола и одна передача в 5 играх), он вернется следующим летом.

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