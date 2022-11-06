Икарди раскрывается в «Галатасарае»: сделал дубль и принес победу над «Бешикташем»

Арендованный на сезон у "ПСЖ" Мауро Икарди, кажется, гораздо лучше акклиматизируется в Стамбуле, чем в Париже.

Икарди сделал дубль в важном матче с "Бешикташем" и принес победу 2:1 "Галатасараю".

В первом тайме с 11-ти метров пробил под перекладину после скидки головой:

Во втором - замкнул головой подачу слева:

"ПСЖ" платит большую часть его зарплаты, которая в настоящее время составляет 10 миллионов евро.