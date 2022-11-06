Икарди раскрывается в «Галатасарае»: сделал дубль и принес победу над «Бешикташем»
Арендованный на сезон у "ПСЖ" Мауро Икарди, кажется, гораздо лучше акклиматизируется в Стамбуле, чем в Париже.
Икарди сделал дубль в важном матче с "Бешикташем" и принес победу 2:1 "Галатасараю".
В первом тайме с 11-ти метров пробил под перекладину после скидки головой:
Во втором - замкнул головой подачу слева:
"ПСЖ" платит большую часть его зарплаты, которая в настоящее время составляет 10 миллионов евро.
Если аргентинец не удовлетворит турецкий клуб (на данный момент 3 гола и одна передача в 5 играх), он вернется следующим летом.
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