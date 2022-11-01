📸 «Он очень хороший парень, это видно»: фанаты «ПСЖ» тронуты одним поступком Мукиеле

Норди Мукиеле сегодня отмечает свой день рождения. Французу исполнилось 25 лет!

В этот день болельщики столичной команды обратили внимание на милый поступок защитника.

Оказывается, после матча с «Труа» Норди подошел к трибуне Junior Club – специальный сектор на «Парк де Пренс», выделенный для болельщиков младше 16 лет. Мукиеле раздал детям автографы и отдал юным фанатам свою футболку.

Этот поступок француза тронул поклонников столичной команды.

Вот несколько комментариев болельщиков:

💭 «Очень здорово! Дети заслужили эту футболку больше остальных».

💭 «Классный поступок, но мы не должны забывать о том, что Мукиеле провел превосходный матч».

💭 «Мощный поступок».

💭 «По нему сразу было видно, что он очень хороший парень».

Норди точно сделал самых юных поклонников «ПСЖ» немного счастливее!