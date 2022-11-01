📸 «Он очень хороший парень, это видно»: фанаты «ПСЖ» тронуты одним поступком Мукиеле
Норди Мукиеле сегодня отмечает свой день рождения. Французу исполнилось 25 лет!
В этот день болельщики столичной команды обратили внимание на милый поступок защитника.
Оказывается, после матча с «Труа» Норди подошел к трибуне Junior Club – специальный сектор на «Парк де Пренс», выделенный для болельщиков младше 16 лет. Мукиеле раздал детям автографы и отдал юным фанатам свою футболку.
Этот поступок француза тронул поклонников столичной команды.
Вот несколько комментариев болельщиков:
💭 «Очень здорово! Дети заслужили эту футболку больше остальных».
💭 «Классный поступок, но мы не должны забывать о том, что Мукиеле провел превосходный матч».
💭 «Мощный поступок».
💭 «По нему сразу было видно, что он очень хороший парень».
Норди точно сделал самых юных поклонников «ПСЖ» немного счастливее!
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