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Неймар – лучший, Доннарумма – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Труа»

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«ПСЖ» одержал непростую домашнюю победу над «Труа» в 13-м туре чемпионата Франции.

Гости открыли счет в самом начале встречи. На 23-й минуте после блестящего паса Неймара Солер забил свой первый гол в Лиге 1. 

Во втором тайме парижане вновь пропустили первыми, но уже через три минуты Лео Месси изящно сравнял счет после передачи Рамоса. На 77-й минуте Мбаппе забил с пенальти, казалось, точка в матче поставлена, но гости потрепали нервы игрокам столичного клуба. В концовке встречи Палаверса забил третий мяч «Труа». Но парижане сумели сохранить победу и заработали три очка в тяжелой борьбе. Итоговый счет – 4:3 в пользу хозяев.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Труа» 

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Как вам игра «ПСЖ» в этом матче? Делитесь впечатлениями в комментариях. 

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