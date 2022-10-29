Неймар – лучший, Доннарумма – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Труа»

«ПСЖ» одержал непростую домашнюю победу над «Труа» в 13-м туре чемпионата Франции.

Гости открыли счет в самом начале встречи. На 23-й минуте после блестящего паса Неймара Солер забил свой первый гол в Лиге 1.

Во втором тайме парижане вновь пропустили первыми, но уже через три минуты Лео Месси изящно сравнял счет после передачи Рамоса. На 77-й минуте Мбаппе забил с пенальти, казалось, точка в матче поставлена, но гости потрепали нервы игрокам столичного клуба. В концовке встречи Палаверса забил третий мяч «Труа». Но парижане сумели сохранить победу и заработали три очка в тяжелой борьбе. Итоговый счет – 4:3 в пользу хозяев.

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