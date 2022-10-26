«Они бы еще 200 млн дали, если бы потребовалось». Президент Ла Лиги снова критикует «ПСЖ» за новый контракт Мбаппе
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова раскритиковал «ПСЖ» после того, как стало известно, сколько Килиан Мбаппе зарабатывает в парижском клубе.
Килиан отказался от перехода в «Реал Мадрид», подписав новый контракт с парижанами в мае, по которому будет получать 630 млн евро в ближайшие три года.
Астрономическая сумма ошеломила президента Ла Лиги, который уже некоторое время находится в конфликте с «ПСЖ». Хаврьер Тебас не упустил случая снова обрушиться с критикой на столичный клуб в интервью L'Equipe:
«Мы понимали, что «ПСЖ» пришлось очень много заплатить, чтобы Мбаппе остался. Но я знаю Аль-Хелайфи – у него нет лимитов, если речь идет о достижении целей. Он с «ПСЖ» снова показал, что деньги для них не проблема. Если бы потребовалось, они бы еще 200 млн дали Мбаппе, чтобы он не ушел. Хоть это и невозможно по нормам УЕФА, клуб смог бы потянуть такие расходы».
«За последние 6-7 сезонов «ПСЖ» потратил больше 1 млрд евро. Они ломают экосистему европейского футбола, они оскорбили лидера Ла Лиги. Как другим клубам соревноваться с ними?».
«ПСЖ» был оштрафован УЕФА на 65 млн евро за нарушение финансовых лимитов, но Тебаса такая мера наказания не устраивает.
«Да для Нассера и «ПСЖ» - это как кофе попить! Санкции должны затрагивать и спортсменов, которые приняли такие суммы», - заявил Тебас.
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