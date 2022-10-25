Один показатель доказывает, что Неймар максимально выкладывается в ЛЧ. Ней даже обошел Месси и Мбаппе

Мы привыкли критиковать Неймара в последнее время. Но в этом сезоне бразилец удивляет всех не только своим футболом, но и преданностью клубу, а также трудолюбием.

Спортивное издание L'Equipe поделилось любопытной статистикой. Оказывается, Неймар – четвертый игрок «ПСЖ», сумевший пробежать в Лиге чемпионов больше 40 км. За все матчи главного клубного турнира Европы бразилец преодолел 40,6 км. Нея обошли всего три футболиста:

Марко Верратти – 45,5 км; Серхио Рамос – 41,4 км; Витинья – 40,9 км; Неймар – 40,6 км.

Эта статистика отлично демонстрирует трудолюбие, которое в этом сезоне показывает Неймар. Он, в отличие от Месси и Мбаппе, отрабатывает в обороне, поддерживает полузащитников, при этом не забывая о голах.

Наблюдать за таким Неймаром – чистое удовольствие.