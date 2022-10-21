Еще не забыли об Икарди? Мауро и Ванда начали выяснять отношения в сети

А теперь перейдем к действительно важным новостям.

Мауро Икарди отправился в аренду в «Галатасарай», даже успел забить в товарищеском матче, но в СМИ продолжают обсуждать его отношения с Вандой Нарой. Надо сказать, футболист сам подогревает почву для таких разговоров.

Пара вроде как разошлась. Ванда даже снялась в весьма откровенном клипе своего нового возлюбленного – рэпера L-Gante. Вот только официально Нара остается женой Икарди, о чем Мауро регулярно напоминает общественности.

Аргентинское издание Ciudad Magazine опубликовало материал с кричащим заголовком «Ванда Нара простила Мауро Икарди, речь идет о примирении».

Модель поспешила опровергнуть это сообщение в своем Твиттере:

«Мне нечего прощать, мы расстались. Спасибо, что НЕ проконсультировались со мной».

А вот что на слова Ванды ответил Икарди:

«Расстались, когда я приехал в Аргентину несколько дней назад? Подтверждаю, мы отлично провели время».

Ванда поделилось красноречивым фото с тем самым рэпером. Такой ответ получился ярче всех твиттов:

Аренда в «Галатасарае» – отличная возможность для Мауро перезапустить свою карьеру, дать ей второй шанс. Но, кажется, Икарди о футболе не думает.

Может, ему это уже не нужно?