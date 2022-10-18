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Анри высоко оценивает одного новичка «ПСЖ»: «Он контролирует темп и ритм игры»

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Витинья Витинья
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Португальский полузащитник, перебравшийся в «ПСЖ» из «Порту», бесспорно является одним из лучших летних трансферов парижан. Речь, конечно, о Витиньи, который постепенно становится ключевым игроком полузащиты «ПСЖ».

Португалец заслужил похвалу от самого Тьерри Анри:

«Он принадлежит к тому типу игроков,  у которых в конце года может быть три передачи и пять голов. Это не так много, но такие футболисты контролируют темп и ритм игры, независимо от того, владеет команда мячом или нет. Он может совершить небольшую ошибку, когда это необходимо. Сделает нужную передачу в самый подходящий момент».

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Анри также считает, что Витинья образовал идеальную пару полузащитников с Верратти: 

«С тех пор, как ушел Тиаго Мотта, в полузащите был только Верратти, теперь ситуация изменилась».

Что ж, с Анри спорить трудно. Витинья действительно хорош.  

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