Экитик раздал футболки игроков «ПСЖ» юным фанатам «Реймса» после встречи команд

В десятом туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Реймсом».

После матча Юго Экитик, который в прошлом году защищал цвета «Реймса», раздал юным болельщикам «красно-белых» футболки игроков столичной команды.

Нападающий опубликовал в своих соцсетях фото с подписью: «Спасибо за прием, рад был увидеться».

В прошлом сезоне Экитик стал лучшим бомбардиром «Реймса». Столичный клуб арендовал Юго на год с правом выкупа. Издание Goal сообщало, что «ПСЖ» оформил трансфер игрока в виде аренды с правом выкупа, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Так или иначе, здорово, что юноша поддерживает теплые отношения с болельщиками своей бывшей команды.