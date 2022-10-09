«У меня не было права голоса»: Лоран Блан рассказал о своей карьере в «ПСЖ»

Бывший тренер «ПСЖ», Лоран Блан, поделился с журналистами информацией о том, как складывалась его карьера в столичном клубе:

«Когда я слышу что-то о Париже… Знаете, в первый год у меня просто не было права голоса, я со всем соглашался. Теперь я не мирюсь с подобным».

Лоран занял тренерское кресло «ПСЖ» в 2013 году, в первом матче на новой должности Блан взял с клубом Суперкубок Франции. Также в первом сезоне Лоран выиграл с новой командой Кубок лиги и чемпионат страны. В следующем сезоне «ПСЖ» завоевал все четыре национальных трофея, в ЛЧ клуб добрался до четвертьфинала, где проиграл «Барселоне», которая в итоге забрала «ушастик». В 2016 году Лоран продлил контракт со столичной командой, но неважные результаты парижан привели к увольнению тренера.

Сегодня журналист Николо Скира сообщил, что Блан согласовал условия контракта с «Лионом». Лоран заменит на посту тренера Петера Боса.