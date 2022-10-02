Месси – лучший, Бернат – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Ниццы»

В девятом туре чемпионата Франции «ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в не самом простом матче.

Первый тайм казался для столичной команды легкой прогулкой. Хозяева поля больше владели мячом, чаще били по воротам. На 29-й минуте Месси забил потрясающий гол прямым ударом со штрафного.

А во второй половине встречи подопечным Гальтье стало намного сложнее. Уже через две минуты после перерыва «Ницца» сравняла счет. Отличился Лаборд, который отправил мяч в угол ворот Доннаруммы.

Через 11 минут после пропущенного гола Гальтье выпустил на поле свое секретное оружие – Килиана Мбаппе. Нападающий уже в концовке встречи, на 83-й минуте, расстрелял ворота соперника после классной передачи Мукиеле. Мбаппе сумел вырвать для «ПСЖ» три очка в напряженной игре.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Ниццы»

Футболисты основного состава:

Игроки замены:

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