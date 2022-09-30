«В какой-то момент он должен остановиться». Эксперт критикует высказывания Мбаппе

Бывший полузащитник Франции и «Монако» Эммануэль Пети раскритиковал суперзвезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе за его спорные высказывания.

Имя Мбаппе не сходит с заголовков с начала лета: после разрешения саги с продлением контракта с «ПСЖ» и отказом от перехода в «Реал Мадрид» Килиан стал героем прессы, поссорившись с Неймаром на старте сезона. А недавно он выдал неоднозначные комментарии по поводу главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье, сравнив свои обязанности во французском клубе и в сборной.

«В сборной я играю иначе, чем в клубе – у меня тут больше свободы. Тренер знает, что у нас есть такая «девятка» как Оливье Жиру – он играет по защитникам. А я могу перемещаться в разные стороны, искать свободное пространство, просить мяч. В «ПСЖ» все иначе, там меня просят быть крепежной точкой».

В интервью RMC Sport, Пети раскритиковал Мбаппе за его недавние комментарии и заявил, что ему следовало поговорить с Галтье, а не со СМИ.

«Речь всегда об одном и том же игроке. В какой-то момент он должен остановиться. Он хоть на секунду осознает, что у слов есть последствия? Он же умный парень, должен понимать, что существует эффект бумеранга».

«Некоторые вещи нужно обсуждать с тренером в частном порядке. Мы говорим о сердце команды, а он выставляет это напоказ. Если бы я был на месте Месси и старших товарищей, мне бы уже надоело каждый раз слушать Мбаппе. В следующий раз он будет рассказывать, какой хочет видеть свою команду – это следующий шаг, я вам говорю».