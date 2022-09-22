«Он ведет себя непрофессионально». Новичок «ПСЖ» подвергся жесткой критике

«ПСЖ» взял в аренду французского нападающего Юго Экитика из «Реймса» этим летом. Бывший полузащитник парижан Эрик Рабесандтрана раскритиковал новичка за непрофессиональное поведение.

Экитик еще ни разу не выходил в основном составе «ПСЖ», он появлялся на поле в пяти матчах Лиги 1, сыграв 64 минуты.

Кристоф Гальтье обещал, что 20-летний футболист скоро получит шанс проявить себя, но у Рабесандтрана другая точка зрения.

«Юго Экитик меня не убедил – он показал психологическую слабость», - заявил бывший футболист France Bleu Paris.

«Он молод, но с точки зрения поведения он совсем не соответствует уровню клуба, не думаю, что он сможет продержаться в «ПСЖ» на протяжении многих лет».

«Нам нужны игроки, сосредоточенные на футболе, я не уверен, что нытья каждые две секунды и выполнения упражнений на тренировках в пол силы, потому что они скучные, будет достаточно, чтобы закрепиться в команде».

«Ты должен быть полностью готов, чтобы тренер рассмотрел твою кандидатуру. На сегодняшний день, я считаю, что Экитик ведет себя непрофессионально – он как ребенок, ему нужно повзрослеть».