ПСЖ
Блог

Круглосуточный водитель, личный повар и охрана: Ванда Нара выдвинула шесть требований «Галатасараю» перед арендой Икарди

Клубы
Галатасарай Галатасарай
Мауро Икарди Мауро Икарди
Ванда Нара Ванда Нара
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Мауро Икарди отправился в аренду из «ПСЖ» в турецкий «Галатасарай». Контракт с аргентинцем рассчитан на один год. Зарплата Икарди в «Галатасарае» составит 6,75 млн евро: 6 млн он будет получать от «ПСЖ», 750 тысяч – от стамбульцев. 

Ванда отправляет Икарди в США | ReadFootball

Ну и как в истории с трансфером Мауро обойтись без его жены и агента Ванды Нары? Оказывается, перед трансфером мужа Ванда выдвинула «Галатасараю» шесть требований, об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Давайте подробнее взглянем на некоторые пункты из списка требований Нары:

  • Личный водитель, услугами которого Икарди может пользоваться в любое время суток; 
  • Личный повар, который будет готовить для Мауро пищу, исходя из особенностей питания и специальной диеты игрока;
  • Дом для семьи Икарди с частной охраной;
  • Клуб должен предоставить аргентинцу гостиницу для проживания до декабря, а также школы для детей Ванды и Мауро на время их пребывания в Стамбуле. 

Аренда в «Галатасарае» может стать для Икарди шансом для возрождения его футбольной карьеры. 

Как считаете, воспользуется ли Мауро этой возможностью?

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «ПСЖ»! Скачивай!

ПСЖ
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные