Круглосуточный водитель, личный повар и охрана: Ванда Нара выдвинула шесть требований «Галатасараю» перед арендой Икарди

Мауро Икарди отправился в аренду из «ПСЖ» в турецкий «Галатасарай». Контракт с аргентинцем рассчитан на один год. Зарплата Икарди в «Галатасарае» составит 6,75 млн евро: 6 млн он будет получать от «ПСЖ», 750 тысяч – от стамбульцев.

Ну и как в истории с трансфером Мауро обойтись без его жены и агента Ванды Нары? Оказывается, перед трансфером мужа Ванда выдвинула «Галатасараю» шесть требований, об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Давайте подробнее взглянем на некоторые пункты из списка требований Нары:

Личный водитель, услугами которого Икарди может пользоваться в любое время суток;

Личный повар, который будет готовить для Мауро пищу, исходя из особенностей питания и специальной диеты игрока;

Дом для семьи Икарди с частной охраной;

Клуб должен предоставить аргентинцу гостиницу для проживания до декабря, а также школы для детей Ванды и Мауро на время их пребывания в Стамбуле.

Аренда в «Галатасарае» может стать для Икарди шансом для возрождения его футбольной карьеры.

Как считаете, воспользуется ли Мауро этой возможностью?