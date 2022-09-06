«Мама на один день»: Икарди не играет за «ПСЖ», но пока Ванда в Майами – зашивает юбку собственной дочери

Мауро показывает себя примерным семьянином.

Нападающий «ПСЖ» в ближайшее время может продолжить карьеру в Турции. По данным RMC Sport, форвард хочет перейти в «Галатасарай», но турецкий клуб пока не может договориться с «ПСЖ» об условиях аренды. Несколько дней назад игрок договорился с «Галатасараем» об условиях соглашения.

Вчера же стало известно, что нападающий не попал в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов. Форвард не вошел в список 25 игроков, которые смогут принять участие в матчах турнира.

Неудивительно, что у итальянского нападающего появилось много времени на семейные дела. Ванда Нара поделилась в социальных сетях несколькими фотографиями, на которых можно увидеть, как игрок «ПСЖ» пришивает пуговицу на юбку одной из своих дочерей. В сети его тут же нарекли 'mammo per un giorno' – «мамой на час».

Ванда даже сделала подпись к фото: «Пока мама работает, они готовятся». Агент и мать девочки Ванда Нара сейчас в Майами на открытии нового магазина косметики Nara.

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